تقرير: مانشستر سيتي يبحث عن حل وسط لضم مرموش

كشفت تقارير صحفية خارجية عن مستجدات مفاوضات مانشستر سيتي الإنجليزي لضم عمر مرموش، لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت صحيفة ذا أثليتك البريطانية أن نادي مانشستر سيتي مازال في محادثات جارية مع إدارة آينتراخت فرانكفورت الألماني بشأن التعاقد مع المهاجم عمر مرموش.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بين مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت بشأن انتقال مرموش، لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن هناك علاقات جيدة بين كلا الناديين، واستعداد لاستكشاف إيجاد حل وسط، والذي من شأنه أن يدفع الدولي المصري لارتداء قميص مانشستر سيتي".

يُذكر أن عمر مرموش يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني الممتاز هذا الموسم بفارق هدف واحد عن المتصدر، هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، كما يتصدر الفرعون قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في البطولة برصيد 7 تمريرات.