محافظ الأقصر يتابع نسب تنفيذ شبكات الانحدار وخط السيب النهائي بالبياضية

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ شبكات الانحدار، بداية من مدخل منطقة الساحة الرضوانية بالبياضية، مرورًا بخط السيب النهائي لمحطة معالجة البغدادي بالمدينة الصناعية.

واطلع المحافظ، على نسب التنفيذ، حيث بلغت نسبة تنفيذ شبكة انحدار الساحة الرضوانية نحو 80%، بينما وصلت نسبة تنفيذ خط السيب النهائي إلى 90%، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية.

وأكد محافظ الأقصر، أن مشروعات الصرف الصحي تمثل أولوية قصوى لما لها من تأثير مباشر على صحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، موجهًا الجهات المنفذة بتكثيف الأعمال والمتابعة المستمرة لضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، دون الإخلال بمواصفات الجودة.