كمبوديا تتعهد بحل النزاع الحدودي مع تايلاند سلميا

أكد رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، أن الحكومة ملتزمة بحل النزاع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند سلميا وفقا للمبادئ الفنية والقانون الدولي.

وفي بيانه حول الإجراءات الحكومية المتعلقة بالنزاع الحدودي، سلط الضوء على التزام كمبوديا بالسلام والتقيد بالمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية مع تايلاند، حسب صحيفة خمير تايمز الكمبودية اليوم الأحد.

وأعرب عن تقديره العميق للدعم الشعبي القوي على مستوى البلاد، بما في ذلك التبرعات بالأموال والمواد الغذائية والإمدادات الأساسية للجنود في الخطوط الأمامية والشرطة والمواطنين النازحين.

وأشاد رئيس الوزراء بالوطنية والتضامن والوحدة والروح الوطنية التي أظهرها الشعب الكمبودي خلال هذا الوقت الصعب.