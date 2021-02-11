بايدن يرحب بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول

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رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول.

وأثنى بايدن على تلك الخطوة خلال زيارة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن: "إطلاق سراحها هو الأمر الصواب الذي ينبغي القيام به"، ووصف الهذلول بأنها "ناشطة قوية في (مجال) حقوق الإنسان".

وأعلنت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، أمس الأربعاء أنه تم الإفراج عن شقيقتها، وذلك بناء على حكم قضائي.

كما نشرت الشقيقة الأخرى للجين، لينا الهذلول صورة حديثة لأختها معلقة عليها: "لجين في البيت بعد 1001 يوم في السجن".

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية أصدرت حكما ضد الناشطة لجين الهذلول، يؤدي إلى الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر.

وحكمت المحكمة على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

واعتقلت الهذلول / 31 عاما/، في شهر مايو من عام 2018، وأحالت السلطات أواخر الشهر الماضي قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.