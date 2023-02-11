مدير عام الصحة العالمية يتفقد بعض المستشفيات ومراكز الإيواء بحلب

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وصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى مطار حلب في سوريا، لتفقد بعض المستشفيات ومراكز الإيواء في المدينة، حيث من المقرر أيضا أن يزور المدينة مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، أن جيبريسوس سيجري جولة مع وزير الصحة السوري حسن الغباش، ومحافظ حلب على بعض المستشفيات، ومراكز الإيواء بحلب.

بدوره أعلن الوزير الغباش تسلم وزارة الصحة 10 سيارات إسعاف مقدمة من شركة في الأردن لدعم الاستجابة الطبية في حلب.

وأشار إلى أن السيارات انضمت فوراً لمنظومة الإسعاف والطوارئ لتلبية أوسع شريحة ممكنة بأقصى سرعة زمنية، لافتاً إلى أن الاستجابة مستمرة وستبقى.

وتخضع حلب، التي تقع شمال غربي البلاد، لسيطرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، جيبريسوس قوله، من مطار حلب الدولي: "أحضرنا 35 طنًا من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال"، مضيفا أن طائرة ثانية ستصل في غضون يومين".

وقالت إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا اليوم، إن حوالي خمسة ملايين شخص يعتقد أنهم تأثروا جراء الزلزالين في سوريا.

وأضافت أن ما يزيد على 200 ألف شخص باتوا مشردين في حلب.

ولقي 3553 شخصا على الأقل حتفهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وتلك التي تسيطر عليها المعارضة.