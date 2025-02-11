ملك الأردن: ما يمكننا فعله فورا هو استقبال 2000 طفل مريض من غزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إنَّ هناك خطة تعمل دول عربية على وضعها بشأن قطاع غزة، وذلك في معرض رده على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضاف خلال مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجه إليهم دعوة لمناقشة الأمر في العاصمة الرياض.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، موضحًا أنه يتوجب النظر إلى مصالح الولايات المتحدة وكذلك شعوب المنطقة.

ونوه بأنه من بين الأمور التي يمكن أن يقومون بها فورًا هو استقبال 2000 طفل مريض من غزة للأردن.

واستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله لدى وصولهما إلى مقر البيت الأبيض.