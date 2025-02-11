سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تصاعدت حدة الخروقات الإسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة على المستوى الميداني والإنساني.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستؤجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتوقع إطلاق سراحهم السبت المقبل، ما أثار عاصفة من الغضب في إسرائيل، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وجاء قرار القسام في ظل استمرار خروقات الاحتلال والتي أدت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة أعداد أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصول مشافي القطاع، ١٩ شهيدا منهم ١٤ شهيدا انتشال وشهيدان متأثران بجراحهما وثلاثة شهداء جدد و١٥ إصابة، خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٨٢٠٨ شهداء و١١١٦٥٥ إصابة منذ السابع منذ أكتوبر 2023.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن حركة السيارات إلى شمال القطاع مستمرة رهنًا بخضوعها للتفتيش عبر محور صلاح الدين.

وأكدت أن المنطقة البحرية المحاذية للقطاع لا يزال الخطر على الصيادين والسباحين والغواصين عاليًا.

ولا زال جيش الاحتلال يمنع إدخال الوقود للاستخدام الشخصي في قطاع غزة ويمنع إدخال الكرفانات والخيام بأعداد كافية.