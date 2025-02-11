أبدى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رضاه عن أداء الفريق بعد الفوز بهدف على غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، في الجولة 13 من بطولة الدوري.

قال كولر في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب السلام "بدانا بشكل جيد وللأسف لم نسجل ونستغل الفرص لتسجيل هدف في وقت مبكر للغاية، وغيرت طريقة اللعب لأن المنافس أدى بشكل جيد، وتحسن الأداء وتحكمنا في إيقاع المباراة بالشوط الثاني، وسجلنا هدفا من ركلة تدربنا عليها".

وأضاف ضاحكا "لا تعليق على الحكم أو أرضية ملعب السلام، ولكن أرى أن مهاجم المحلة كان يستحق إنذارا في تدخل ضد مصطفى العش، الذي طرد بشكل طبيعي لأنه كان آخر مدافع في الملعب".

وأشار "تسرعنا نسبيا في الدقائق الأخيرة، ولكن سعيد بالفوز، كنا منظمين جدا في الشوط الثاني والأداء كان جيدا، وتأثرنا نسبيا في آخر 15 دقيقة بسبب النقص العددي ورغبة المنافس في التعادل".

وتابع المدير الفني للأهلي "أنتظر الحديث مع الطبيب في المران غدا، لتحديد تشخيص إصابة إمام عاشور لأنه شكا من ألم في الكتف، أما الحديث عن لحاق بن شرقي ووسام أبو علي بمباراة القمة أمام الزمالك، أمر سابق لأوانه".

وأتم كولر تصريحاته "لقد أصيب 6 أو 7 لاعبين خلال المباريات، وهو أمر وارد وطبيعي في كرة القدم، ولا أعرف كيف سأعوض النقص العددي في خط الدفاع خلال مباراة الإسماعيلي لأنه للأسف فترة الانتقالات قد انتهت".