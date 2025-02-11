نائب الرئيس الأمريكي يحذر من التسبب فى إصابة الذكاء الإصطناعي بالشلل بسبب اللوائح التنظيمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس من اللوائح الصارمة للذكاء الاصطناعي وذلك خلال قمة دولية في باريس اليوم الثلاثاء.

وقال فانس إن تقييد تطوير الذكاء الاصطناعي "سيعني شل واحدة من أكثر التقنيات الواعدة التي شهدناها في الأجيال الأخيرة".

وتحدث فانس نيابة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضاف: "نعتقد أن الإفراط في لوائح قطاع الذكاء الاصطناعي قد يقضي على صناعة محورية في بدايتها".

وقال إن العالم على وشك بدء ثورة صناعية جديدة، يمكن مقارنتها باختراع محرك البخار. وأضاف فانس"لكن هذه الثورة لن تتحقق إذا كانت اللوائح التنظيمية المفرطة تمنع المبتكرين من اتخاذ المخاطر اللازمة للتقدم".

ووعد الجمهوري بالقيام بكل ما في وسعه لدعم الإجراءات التي تعزز النمو، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد التعاون والانفتاح عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

وقال فانس "لكن من أجل خلق تلك الثقة، نحتاج إلى أنظمة تنظيمية دولية تشجع على إنشاء تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلا من أن تخنقها".

وأضاف أن أوروبا على وجه الخصوص بحاجة إلى النظر إلى الذكاء الاصطناعي بتفاؤل بدلا من القلق.

وحذر نائب الرئيس الأمريكي أيضا من أنه لا يجب أن يجري تشكيل الذكاء الاصطناعي وفقا للأيديولوجيات. وقال إن إدارة ترامب ستضمن أن تكون الأنظمة التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة خالية من الأيديولوجيات وألا تقيد حرية التعبير لمواطني الولايات المتحدة.

وأشار فانس إلى أن محاولات القادة الاستبداديين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز المراقبة وسرقة البيانات الأجنبية سيتم عرقلتها . وقال: "سنحمي تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات الأمريكية من السرقة وسوء الاستخدام".