أفادت وكالة «عمون» بأن اللجنة القانونية النيابية بمجلس النواب ستبدأ، اليوم الثلاثاء، بمناقشة مشروع مقترح يحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

ويتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعها الأول لمناقشة إعداد مشروع قانون يحظر التهجير، خلال الساعات المقبلة.

وكانت أعطت اللجنة القانونية صفة الاستعجال لمقترح القانون، لتقره ثم ترفعه إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وتسلمت اللجنة أمس الاثنين، مذكرة موقعة من 52 نائباً تطالب بإعداد قانون يحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بوقف المساعدات إذا رفضتا استقبال لاجئين فلسطينيين ضمن خطته لتهجير أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى اعتقاده بأن «الأردن سيستقبل اللاجئين».

ويأتي ذلك عقب تجديد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ23.

وأعاد ترامب تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل بشأن غزة، قائلا هذه المرة إنه لا يزال «ملتزما بشراء غزة وامتلاكها».

وأضاف أنه «ربما يعطي أجزاء من القطاع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لبنائه»، مشددا على أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، و«سيهتم بالفلسطينيين، وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا»، بحسب تعبيره.