الإعلامي محمد علي خير يشيد ببرنامج الفنان سامح حسين على يوتيوب

أشاد الإعلامي محمد علي خير بالبرنامج الذي يقدمه الفنان سامح حسين على قناته بموقع "يوتيوب".

وكتب "خير"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في دعم الفنان الموهوب سامح حسين، الذي يقدم برنامج يومي في رمضان.. اسمه (قطايف) مدته قصيرة، إيقاعه سريع، اللغة سهلة، قيمته الفنية والثقافية عالية جدا".



وأضاف: "سامح (مع حفظ الألقاب) واخد لنفسه خط فني احترم من خلاله نفسه وكذلك الجمهور، فبادله الجمهور حبا بحب، يكفيه امتلاء أعماله المسرحية بالجمهور، عارف أنه بيتكلم لغة مختلفة عن غالبية ما تقدمه الدراما السوقية الآن، لكن لم يذهب إلى ما يتم تقديمه، بل قدم ما يريده، تحية لفنان محترم اسمه سامح حسين".

ويخوض الفنان سامح حسين تجربة جديدة في شهر رمضان الكريم، من خلال تقديمه برنامج يحمل اسم "قطايف"، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في العاشرة مساء كل يوم طوال شهر رمضان.

ويتناول البرنامج القيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية المستمدة من الدين الإسلامي، في إطار بسيط يسهل على الجمهور التفاعل معه.

ويرتكز قطايف، على تقديم رسائل إيجابية من خلال قصص ومواقف حياتية تعكس المبادئ السامية مثل الصدق، والرضا، والتسامح، والحب الصادق.