قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن المرحلة الثانية من مشروع أهالينا تنتهي خلال عام ونصف بعد إزالة الجبل الترابي الذي كان يصل ارتفاعه إلى نحو 12 مترًا قبل التخلص من 50% منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه تم تدشين مبادرة «طلباتك أوامر» أمس للوقوف على طلبات المواطنين، ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم الخاصة وزيادة إنتاجيتهم.

وأشار إلى تعليم المواطنين من خلال مبادرة «طلباتك أوامر» لصنع السجاد والحقائب، فضلًا عن تدريبهم على طريقة التسويس لمنتجاتهم، ذاكرًا أن مشروع أهالينا يعد نقطة إشعاع داخل للتطوير العمراني داخل منطقة السيدة زينب.

وأوضح أنه سيتم عمل مناطق عمرانية آمنة على غرار روضة السيدة زينب واحد بحيث يمتد العمران داخل المنطقة بالكامل، مضيفًا أن ذلك سيربط الأماكن المطورة في عين الصيرة وسور مجرى العيون والخيالة.

وذكر أن نحو 800 أسرة سيتسلموا وحداتهم السكنية بالمرحلة الثانية من مشروع أهلينا، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تشهد تحسين في الخدمات بالتعاون مع وزارة التضامن، وذلك لتفادي نواقص المرحلة الأولى.

ولفت إلى عقد دورة رمضانية للمنافسة على إنتاج المواطنين داخل مبادرة «طلباتك أوامر»، موضحًا أن المبادرة تستهدف بناء القدرات البشرية للمواطنين.