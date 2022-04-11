 وكيل تضامن الإسكندرية تكشف حقيقة توزيع عظام الماشية - بوابة الشروق
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وكيل تضامن الإسكندرية تكشف حقيقة توزيع عظام الماشية

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 11 أبريل 2022 - 4:03 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أبريل 2022 - 4:04 م

قالت د. ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن ٱنه تبين من التحقيق فيما تم تداوله علي صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من قيام جمعية أهلية توزيع مواسير الماشية علي المواطنيين لا أساس له من الصحة.

وكشفت جلالة، في بيان توضيحي اليوم الاثنين، أن حقيقة ما حدث أن متبرعا قام بتقديم ذبيحة "عجل بقري" لتوزيعه على مواطنين في منطقة أبيس وبعد الانتهاء من توزيع اللحم ومشتملات العجل طلب بعض الأشخاص الحصول على العظام بجانب ما تسلموه من لحوم وبالفعل جرى توزيعها وأثناء ذلك قام أحد الحضور بتصوير الناس وبعد ذلك جرى تداول الأمر على غير حقيقته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على نشر الشائعة.

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