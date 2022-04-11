الكرملين: انضمام فنلندا والسويد المحتمل لحلف الناتو لن يجلب الاستقرار لأوروبا

قال الكرملين، اليوم الاثنين، إن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى حلف شمال الأطلسي لن يجلب الاستقرار إلى أوروبا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، ردًا على سؤال عن الأمر: «قلنا مراراً وتكراراً أن الحلف لا يزال أداة معدة للمواجهة وأن توسعه لن يجلب الاستقرار إلى القارة الأوروبية».

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة تايمز البريطانية، اليوم الاثنين، إنّ فنلندا والسويد تستعدان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بحلول الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين - لم تسمهم - قولهم إن روسيا ارتكبت خطئا استراتيجيا فادحا جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف المسؤولون أن مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين للحلف كانت موضع نقاش وجلسات متعددة" خلال محادثات بين وزراء خارجية دول الناتو الأعضاء، الأسبوع الماضي، حضرها ممثلون عن البلدين.

وجاء تغير مواقف فنلندا والسويد من الانضمام للناتو على خلفية قيام روسيا بشن هجوم على أوكرانيا وتهديدها دول الجوار بمصير مماثل في حالة تفكيرها الانضمام لحلف الناتو والتخلي عن الحياد.