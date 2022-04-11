سلطات مطار هيثرو: مارس الشهر الأكثر نشاطا منذ بداية الوباء

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أعلن مطار هيثرو في بريطانيا، أن مارس هذا العام كان الشهر الأكثر نشاطا بالنسبة له منذ بداية أزمة وباء كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، قال المطار الواقع غرب لندن إنه تعامل مع 2ر4 مليون مسافر في مارس.

ويقترب العدد من ثمانية أضعاف إجمالي مستخدمي المطار في الشهر نفسه عام 2021.

ووسط الطفرة في غياب الموظفين عن العمل بسبب فيروس كورونا والصعوبات في العثور على موظفين جدد واجتيازهم للفحوص الأمنية، بذل قطاع الطيران جهودا للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المسافرين في الأسابيع الماضية.

واعترف مطار هيثرو بأن "الموارد منهكة"، وتحدث عن كيفية "العمل عن كثب مع شركات الطيران والطواقم الأرضية للتأكد من إمكانية الوفاء بالزيادة في الطلب مع الحفاظ على سلامة الركاب".

وقال الرئيس التنفيذي للمطار، جون هولاند كاي: "إنه أمر رائع أن نرى المطار يعود إلى الحياة بعد سنتين، أود أن أشكر جميع الزملاء في هيثرو على العمل معا لخدمة مسافرينا".

وأشار إلى أن "الجميع في مطار هيثرو يبذلون كل ما بوسعهم للتأكد من توفير أكبر قدر ممكن من السلاسة والأمان للمسافرين".

ويعود ارتفاع عدد المسافرين إلى إلغاء الحكومة لجميع قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.

وجاءت زيادة عدد الركاب مدفوعا بالسفر لأغراض الترفيه إلى الخارج في العطلات الأسبوعية والعطلات المدرسية.