رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر، وذلك باستخدام الرقم القومي، حيث يمكن متابعة حالة الطلبات الذى سبق أن تقدم بها الشباب الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، والتى جرى تسليم 40 ألف وحدة فى هذا الإعلان حتى الآن.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي فى الإعلان العاشر بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، فى الإعلان العاشر بالرقم القومي، الآن، وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي، ويمكن الوصول إليه بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

هذا وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قد أشارت فى وقت لاحق أنه سيجري خلال المرحلة المقبلة دراسة أسعار الإعلان المقبل لشقق الإسكان الاجتماعي لتحديد التكاليف المادية خاصة بعد التغيرات الاقتصادية العالمية والتى انعكست على الأسواق المحلية.

خطوات الاستعلام عن شقق الإعلان العاشر بالرقم القومي

كما أشارت إلى أنه قد جرى تسليم 40 ألف وحدة سكنية حتى الآن لمن تقدموا فى وقت لاحق بطلبات الحصول على شقق، ضمن الإعلان العاشر.

ويمكن الاستعلام الآن عن حالة الطلب الخاصة بالإعلان العاشر من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لـ" صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

- اضغط على "أيقونة" (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي).

- ستظهر لك عدة خانات لكتابة البيانات.. قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك والمكون من 14 رقمًا.

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- قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك والتى تشمل تحديد الاسم والتفاصيل المتعلقة بالتسجيل للحصول على وحدة سكنية.

- ومن ثم قم بالضغط على أيقونة (الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر).

تجدر الإشارة إلى أن الوحدات السكنية الخاصة بالإعلان العاشر فى عدد من المحافظات، ومنها مدن(العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – السادات).

شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعى 2022

هذا وكانت وزارة الإسكان الاجتماعي قد حددت عددًا من الشروط الخاصة بالحصول على الوحدات السكنية، ونشير إليها فى السطور التالية:-

- أن يتمتع المتقدم للحصول على وحدة سكنية بالجنسية المصرية.

- يجب أن يزيد عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

- عدم امتلاك المتقدم أو الأسرة وحدة سكنية.

- يلتزم المتقدم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

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- يجب أن يكون الراغب فى الحصول على وحدة سكنية من محدودي الدخل.