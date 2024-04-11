المؤلف أنور عبد المغيث: جودر أول مسلسل عربي شرق أوسطي يشتغل على فكرة البطل الشعبي

قال المؤلف أنور عبد المغيث، مؤلف مسلسل «جودر»، إنه كان متفائلًا بنجاح المسلسل لأنه من بطولة الفنان ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري.



وأضاف خلال لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أنه أعجب بجملة المنتج تامر مرتضى، والتي قال فيها لإنه يغرب في أن يشاهد أبناؤه المسلسل.



وأكمل: «بعد تلك الجملة التي قالها بحميمية شديدة عرفت إنه سيقاتل وراء هذا المشروع، لا حميمية سوى إنك تحب أن تهدي أولادك تلك الحكاية».



وأشار إلى أن «جودر» أول دراما عربية تناسب حكايات ألف ليلة وليلة وتقدم فكرة البطل الشعبي وتبني عوالم البطل الشعبي بشكل عام.



واستطرد: «كل من تعامل مع ألف ليلة وليلة قدموا الطرافة أو البهرجة أو الكوميديا، لم يعمل أحد على فكرة البطل الشعبي، وجودر أول مسلسل عربي شرق أوسطي يشتغل على فكرة البطل الشعبي».



ونوه أن البعض يخلط بين بطل الأكشن والبطل الشعبي، موضحًا أن «البطل الشعبي يتحرك وراء قضية عامة تخص لحظته التاريخية أو الإنسانية جميعًا».



وذكر أن تقديم فكرة البطل المختار في «جودر» سر تعلق الجمهور الشديد بالمسلسل، مستطردًا: «بعض القهاوي البسيطة في المناطق الشعبية اشتركت في إحدى المنصات المهمة لمتابعة جودر، الناس تتابع المسلسل كما تتابع مباريات كرة القدم».



مسلسل «جودر»، من بطولة ياسر جلال، ونور اللبنانية، ووليد فواز، وياسمين رئيس، ووفاء عامر، وتارا عماد، وجيهان الشماشرجي، وأحمد ماهر، وعايدة رياض، ومحمود البزاوي، وفتوح أحمد، ومايان السيد، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد بدير، ومحمد التاجي، وياسر الطوبجي، وأحمد فتحي، وآيتن عامر، ومحمد علي رزق، وإسلام حافظ، ومجدي بدر، وهنادي مهنى، العمل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإنتاج شركتي ميديا هب للمنتج سعدي جوهر، وأروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، ومن إخراج إسلام خيري.