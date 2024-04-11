مجدي عبد الغني: حسبي الله ونعم الوكيل في كهربا

كرر مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، هجومه على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ردًا على اتهام الأخير له بأنه السبب في أزمة غرامة الزمالك ودفعه ما يقرب من 2 مليون ونصف دولار تنفيذً لقرار المحكمة الدولية.

صرح عبد الغني لقناة (صدى البلد):" ليس لي أي علاقة بأزمة كهربا مع الزمالك، اللاعب هو من أوقع نفسه في هذه المشكلة بعد قيامه بتوقيع عقده على بياض وهو خطأ جسيم لا يصدر من لاعب محترف".

أضاف:" لا يمكن توثيق عقد لاعب في اتحاد الكرة بعد المدة القانونية والزمالك في ذلك الوقت أرسل عقد كهربا مع عدد من عقود بعض اللاعبين الآخرين وجميعها تم إرسالها ودفع رسومها قبل موعد غلق القيد".

أكمل:" لا أفهم إذا كان كهربا يرى أنه مظلوم لماذا كان صامتًا طوال هذا الوقت؟! ولم يعترض على تزوير التعاقد أو يلجأ للتقدم بشكوى للجهات القانونية المعنية".

أتم:" حسبي الله ونعم الوكيل في كهربا لو كان كاذبًا أو مخطئًا".