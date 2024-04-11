مدرب زد: عانينا من سوء توفيق أمام الأهلي

يرى محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لنادي زد، أن سوء التوفيق كان سببًا رئيسيًا في خسارة الفريق أمام الأهلي، في الدوري

وحقق الأهلي الفوز على فريق زد 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من الدوري.

وقال محمد ثابت صاروخ في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «واجهنا سوء توفيق في المباريات الأخيرة، ضد المصري استقبلنا هدفا في +95 وأهدرنا ركلة جزاء ضد سيراميكا وخسرنا أمام الأهلي في الوقت القاتل».

وأضاف: «اللاعبون أدوا ما عليهم وسنبدأ التفكير في المباريات المقبلة، يوم السبت المقبل لدينا مباراة ضد الإسماعيلي سنفكر فيها من الآن».

وأتم: «الطموح ارتفع بعد البداية الجيدة ونحن فريق صاعد ونحقق نتائج إيجابية لكن يقابلنا سوء توفيق مؤخرا، واستقبلنا هدفا بتسديدة غير متوقعة».

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، من 10 مباريات لعبها الفريق، بعد الفوز اليوم أمام زد، فيما تجمد رصيد زد عند النقطة 24 في المركز السابع، من 17 مباراة لعبها الفريق.