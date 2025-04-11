رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في مؤتمر يستعرض أهم التجارب العالمية بمجال التعليم

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، في المؤتمر الذي نظَّمته جامعة المنصورة الجديدة، بالتعاون مع دار النشر العالمية McGraw Hill، بعنوان "تعزيز التوظيف والابتكار من خلال التكنولوجيا الذكية والشراكات الصناعية".

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة اللوتس،و الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، إلى جانب السادة نواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات من الجامعات المشاركة، وممثلي دار النشر McGraw Hill، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وعدد من خبراء التعليم الذكي، والبرمجيات التعليمية، وممثلي الشركات الصناعية، ممثلي اللجان الوطنية المصرية للإيسيسكو، الألكسو، واليونسكو.

هذا وقد صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الي أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحولات الجذرية التي يشهدها التعليم الجامعي في ظل الثورة التكنولوجية، ودور الجامعات الذكية في إعداد خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل المحلي والدولي، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية، وتكامل البنية التحتية الرقمية، وتفعيل الشراكات الصناعية مع المؤسسات الكبرى.

كما أعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بمشاركته في هذا الحدث العلمي الهام، مؤكدًا أن التعليم الجامعي في مصر يشهد تحولًا نوعيًّا في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية.

كما أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن هذا المؤتمر يُعد خطوة محورية نحو بناء منظومة تعليمية قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل العالمي، كما يعكس التزام المؤسسات الأكاديمية بدورها الحيوي في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والكفاءات التي يتطلبها المستقبل.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن جامعة كفر الشيخ تدعم بشكل كامل جهود تطوير المناهج، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في العملية التعليمية، إلى جانب التنسيق المستمر مع مؤسسات الصناعة؛ لتطوير برامج تعليمية متكاملة، تواكب الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل المحلي والدولي.

هذا، وقد شملت محاور المؤتمر: التحول الرقمي في الجامعات ودوره في تحسين جودة التعليم، والتعليم من أجل التوظيف لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وآليات تحقيق الشراكات الصناعية ودورها في تطوير المناهج وتنمية المهارات، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية في التعليم الجامعي، وتجارب جامعية رائدة، مع تسليط الضوء على تجربة جامعة المنصورة الجديدة.