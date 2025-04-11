العراق وإيران يتفقان على التنسيق في المستجدات الإقليمية والدولية

اتفق الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الجمعة، على التنسيق بالتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية أن "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين".

وأضاف البيان أن "الجانبين تناولا خلال الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين، وتكثيف الحوار البنّاء لمواجهة التحديات وتعزيز مقومات التنمية والاستقرار".

وأشار إلى أنه "جرى الاتفاق على تفعيل التنسيق في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي، ويحد من التوترات في المنطقة".

وقبل يومين، قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن إيران نقلت لأول مرة صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى إلى ميليشيات موالية لها بالعراق.

وذكرت الصحيفة أنه وفقًا لتقارير استخباراتية إقليمية، فإن عملية النقل تمت الأسبوع الماضي، عبر تنظيم مباشر من سلاح الجو التابع للحرس الثوري.

ولم يصدر تعقيب من البلدين بشأن ما أوردته الصحيفة البريطانية.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.