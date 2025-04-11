أعلنت الصين رفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125% اعتبارا من غد السبت.

وتصاعدت وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عبر تبادل رفع الرسوم الجمركية على السلع التي تستوردها كل دولة من الأخرى، حتى بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق فرض الرسوم الجمركية على دول أخرى.

وكانت الصين ذكرت أنها سوف تحارب الرسوم الجمركية الأمريكية بإجراءات مضادة، ووصفت تصرفات ترامب بأنها "تنمر اقتصادي" وهو ما دفع ترامب بالرد عن طريق زيادة الرسوم الجمركية بشكل متواصل الأسبوع الجاري.

وبلغت نسبة الرسوم الجمركية التي أعلن الرئيس ترامب فرضها على السلع الصينية 145%، وذلك بعدما أعلن أول أمس الأربعاء فرض رسوم بنسبة 125% على بكين غير شاملة الرسوم بنسبة 20% التي فرضت في وقت سابق على الصين فيما يتعلق بدورها في تصنيع مخدر الفينتانيل.

ودفعت تصرفات ترامب الرؤساء التنفيذيين للشركات إلى التحذير من ركود محتمل ولجأ بعض أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة للرد بفرض ضرائب على الواردات الخاصة بهم، قبل التعليق الأمريكي المؤقت للرسوم. ولكن ترامب والصين واصلا رفع الرسوم الجمركية بشكل انتقامي.

وقال متحدث باسم وزارة المالية في بيان خلال إعلان الرسوم الجديدة "قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين أصبح لعبة أرقام، وهو ما ليس له أي أهمية اقتصادية عملية، وسوف تصبح مزحة في تاريخ الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "غير أنه حال أصرت الولايات المتحدة على الاستمرار في انتهاك مصالح الصين بشكل جوهري، فسوف تواجه الصين بشكل حاسم وتقاوم حتى النهاية".

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تحرك دعوى أخرى لدى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.

وعلقت بكين الأسبوع الماضي واردات الذرة الرفيعة والدواجن وعلف الحيوانات من بعض الشركات الأمريكية وفرضت المزيد من قيود الصادرات على معادن الأرض النادرة، المهمة لكثير من التقنيات وأدرجت العشرات من الشركات الأمريكية على القوائم التي من شأنها أن تمنع الشركات الصينية من بيع السلع ثنائية الاستخدام لها.