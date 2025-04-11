أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن أحد المشجعين طالبنا بالرحيل لإسقاط مجلس إدارة النادي.
وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أحد المشجعين في مباراة ستيلينبوش طالبنا أنا وحازم إمام وعمرو الجنايني بالرحيل وقال (سيبوا الإدارة تغرق)".
وأضاف: "بعض الجمهور لم يدرك مدى خطورة أن مجلس الإدارة يرحل، ما عطل الزمالك أن مجالس الإدارات تستقيل بسبب الضغوط وتأتي لجان مؤقتة".
وأكمل ميدو: "هذا يسبب الكثير من المشكلات، يهمنا أن نساعد النادي والمسؤولين والأسهل أن نرحل والمركب تغرق ولكننا أبناء النادي وهذا أكثر وقت يحتاجنا النادي".