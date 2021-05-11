مجلس الأمن الأفريقي يدعو لتعيين مبعوث خاص لحماية الأطفال في مناطق النزاعات

عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا "عن بعد" لإلقاء الضوء على قضية حماية الأطفال في أماكن الصراع في أفريقيا والنظر في تجديد ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.



ودعا مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية في الاتحاد الأفريقي السفير بانكول ادوي - في بيان اليوم - دول أعضاء الاتحاد الأفريقي إلى تنفيذ إعلان المدارس الآمنة ومبادئه التوجيهية، كما دعا الدول التي لم تنضم إلى الإسراع في الالتحاق بالمبادرة من أجل حماية الأطفال في مناطق الصراع في إفريقيا.



وحض مفوض السلم والأمن على تعيين مبعوث خاص معني بالأطفال في النزاعات المسلحة لضمان التنفيذ الكامل لتوجيهات الاتحاد الأفريقي بشأن حماية الطفل ومضاعفة الجهود لإعطاء الأولوية لقضايا حماية الطفل كجزء من السلام.