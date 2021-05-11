معلول وأجايي جاهزان لمواجهة صن داونز

تأكدت جاهزية ثنائي الأهلي، علي معلول وجونيور أجايي، لمواجهة صن داونز، في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

أشار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إلى أن أجايي انتظم في التدريبات منذ يومين، وتبقى مشاركته في لقاء الذهاب ضد صن داونز يوم السبت المقبل، وفقا لرؤية المدير الفني، بيتسو موسيماني.

وأضاف عبد الحفيظ أن معلول سيكون ضمن بعثة الفريق التي ستسافر إلى جنوب إفريقيا لخوض لقاء الإياب بنسبة تصل إلى 99%.

ويبتعد أجايي منذ أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بينما يغيب معلول منذ تعرضه لنفس الإصابة قبل 3 أشهر في مباراة بايرن ميونخ بكأس العالم للأندية مطلع فبراير الماضي.