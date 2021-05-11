رئيس الحكومة التونسي يؤكد أن بلاده قادمة على إصلاح اقتصادي مهم

أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، أن بلاده قادمة على إصلاح اقتصادي مهم يتطلب دعما وتضامنا دوليين خاصة من شركائها الأوروبيين، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد-19 أثرت كثيرا على الوضعية الاقتصادية للبلاد، مثلما أثرت على باقي دول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي، الذي يزور البرتغال حاليا، الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، بمقر الوزارة الأولى بلشبونة.

من جانبه، أكد الوزير الأول البرتغالي أن بلاده وتونس بلدان صديقان يتقاسمان مبادئ مشتركة، وأن تونس ستتخطى أزمتها الاقتصادية مثلما تخطتها البرتغال بحكم أنها تمثل استثناء ديمقراطيا في المنطقة وأن شركاءها في الاتحاد الاوروبي سيقفون دائما إلى جانبها.

واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الخامس للجنة العليا المشتركة بلشبونة خلال عام 2021 الجاري.