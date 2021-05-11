سكاي نيوز: نائب وزير الدفاع السعودي يصل بغداد على رأس وفد أمني رفيع

وصل نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، بغداد على رأس وفد أمني رفيع، وذلك حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم الثلاثاء، أنه قصف 130 هدفا عسكريا في غزة، ما أسفر عن مقتل 15 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.

وقُتل عشرون شخصاً على الأقلّ، بينهم تسعة أطفال وقيادي بحركة حماس، في الغارات التي شنّتها إسرائيل على غزّة رداً على إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع على أراضيها، في حين دارت في الحرم القدسي اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيليّة ومتظاهرين فلسطينيّين خلّفت أكثر من 500 جريح، في تصعيدٍ للعنف غير مسبوق منذ سنوات.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ أكثر من 520 فلسطينياً أصيبوا بجروح، قسم كبير منهم أصيبوا في أعينهم ورؤوسهم، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط تسعة جرحى على الأقلّ في صفوفها.

وخرجت تظاهرات في العديد من مدن الضفّة الغربية المحتلّة لدعم أهالي القدس والمرابطين في المسجد الأقصى، وأعلنت الشرطة الإسرائيليّة أنّ فلسطينيا قُتل ليلاً بالرّصاص على هامش مواجهات دارت مع إسرائيليّين في مدينة اللدّ حيث تمّ إحراق عدد من السيارات.