الزمالك بزيه التقليدي أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها في العاشرة مساء غداً الأحد بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض، والشورت الأبيض"

وفي نفس الوقت سيرتدي حارس مرمى فريق الزمالك زيه باللون الأخضر الكامل.

وفي المقابل يرتدي فريق نهضة بركان زيه المكون من القميص البرتقالي والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس مرمى الفريق المغربي زيه باللون الأزرق.

حضر الاجتماع الفني من الزمالك كلا من، عمرو أبو العز المدير الإداري وسعد عابدين إداري الفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي نادي نهضة بركان المغربي و طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء.