مسؤولون ألمان يرغبون في تدشين آلية لفحص مدى أهلية المتقدمين للعمل بالشرطة

شدد وزير الداخلية المحلي لولاية سكسونيا السفلى على فحص الميول المتطرفة والصلات بجرائم عشائر بشكل مكثف لدى المتقدمين لشغل وظائف بالشرطة الألمانية.

وقال بوريس بيستوريوس لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "يتعين علينا –مع كامل الثقة في نزاهة أفرادنا- طرح سؤال عما إذا كنا نقوم بكل شيء من أجل الحيلولة دون أن يصل أعضاء بحركة مواطني الرايخ الألماني (اليمينية المتطرفة) أو متطرفون أو أشخاص ذوي خلفية جرائم عشائر، إلى الشرطة".

ولتحقيق تبادل للبيانات عبر الولايات في إطار هذا الفحص للموثوقية، أكد بيستوريوس ضرورة توفير أسس قانونية لذلك.

وأوضح أنه لهذا السبب سوف يتشاور وزراء الداخلية المحليين للولايات الألمانية بهذا الشأن خلال اجتماعهم القادم المنتظر أن يبدأ غدا الأربعاء ويستمر حتى يوم الجمعة القادم بمدينة كييل.