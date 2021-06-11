 ضبط 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة - بوابة الشروق
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ضبط 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 11 يونيو 2021 - 4:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يونيو 2021 - 4:58 ص

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حملة مُوسعة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بمحافظة الجيزة؛ وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة.
وأسفرت جهود الحملة عن استهداف 8 مراكز لعلاج الإدمان كائنة بدائرة قسمى شرطة أول وثان 6 أكتوبر؛ حيث تبين وجود عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية لها، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، وقيامهم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود فريق طبي بهم، بالإضافة إلى عدم وجود ملفات للمرضى وإقرارات موافقة على العلاج.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراكز الثمانية، وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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