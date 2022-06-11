كشف ملابسات منشور على فيسبوك لمحاولة دهس رجل شرطة بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول منشور على "فيسبوك"، متضمنا محاولة سائق مركبة "توك توك" دهس رجل شرطة بالدقهلية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا خبر تحت عنوان "كان هيدوس رجل الشرطة.. مشاهد صادمة لبلطجي يهرب بتوك توك من كمين بالدقهلية".

وبالفحص تبين أنه حال تواجد أحد رجال الشرطة بارتكاز أمني، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية، شاهد مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، أثناء اصطدام قائدها بأحد الأشخاص حال سيره مترجلا، ما أدى إلى حدوث إصابته، وأثناء محاولته ضبطه، فر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المشار إليها وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها، وأنه فر هاربا خشية ضبطه لكون مركبة "التوك توك" غير مرخصة.

وبسؤال المصاب، أيد ذات المضمون واتهمه بإحداث إصابته، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.