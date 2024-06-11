أشرف صبحي: مصر تستهدف الحصول على 10 ميداليات بأولمبياد باريس

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن استهداف بعثة الفراعنة الأولمبية الحصول بين 6 و10 ميداليات في دورة باريس الصيف المقبل، مشيرا إلى رفع الجوائز المالية للرياضيين إلى أرقام غير مسبوقة.

قال أشرف صبحي، في تصريحات صحفية: "وفقا للدراسات التي تجريها الوزارة بصورة مستمرّة، هدفنا هو الحصول بين 6 و10 ميداليات في باريس 2024، وهو إذا تحقق سيكون الرقم الأكبر في التاريخ الأولمبي المصري".

وكانت مصر قد حصدت 6 ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020، وهو أكبر رقم في تاريخ المشاركات المصرية في دورات الألعاب الأولمبية، إلا أن صبحي كشف عن سعي البعثة المصرية الى تجاوز هذا الرقم.

وفي المجمل، تملك مصر 8 ذهبيات معظمها في رفع الأثقال، بالإضافة إلى 11 فضية و19 برونزية في تاريخ مشاركتها في الألعاب.

من المنتظر أن تشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأوليمبي، إذ شرح صبحي: "قد يصل رقم المتأهلين إلى 150 رياضيا مصريا قبل بداية الأولمبياد".

أضاف: "بالنسبة لبعثتنا، التأهل في حد ذاته بطولة كبيرة حيث تستمر مرحلة التأهيل لمدة 3 سنوات عبر فعاليات وبطولات على المستويين الإفريقي والعالمي".

واستكمل: "أبطالنا الذين تأهلوا خاضوا منافسات قويّة ولا يتعلق الأمر بالعدد فقط. نتابع الاستعدادات بشكل مكثف مع اللجنة الأولمبية المصرية ومجالس إدارة الاتحادات، ونتمنى التوفيق لكل لاعبينا المشاركين".

وتابع: "نأمل في تحقيق أكثر من ميدالية خصوصا أن لدينا لاعبين يحتلون صدارة التصنيف العالمي في ألعاب مثل السلاح، الخماسي الحديث، الرماية، رفع الأثقال، المصارعة والتايكوندو".

وحول مشاركة 3 منتخبات لألعاب جماعية في أولمبياد باريس هي كرة القدم، كرة اليد والكرة الطائرة، وطموحات أن يحقق منتخب جماعي مصري ميدالية أولمبية لأوّل مرة، قال صبحي: "نأمل أن ينجح فريق كرة اليد في ذلك وهو الأقرب".

وكان منتخب كرة اليد المصري أنهى أولمبياد طوكيو في المركز الرابع.

كشف وزير الشباب والرياضة عن زيادة قيمة الجوائز المالية المخصّصة للاعبين الذين سيحققون ميداليات في باريس: "خلال إحدى الاحتفاليات تناقش معي رئيس الجمهورية حول المكافآت المخصّصة للاعبين، وقام بإصدار توجيهات بزيادة الجوائز بشكل يحدث لأوّل مرة".

وأمضى: "قمنا بوضع نظام تصاعدي بداية من البطولات الإفريقية ومروراً بالعالمية ونهاية بالأولمبياد يضمّ حدا أدنى وأقصى للمكافآت".

وأفاد: "طبقا لهذا النظام سيحصل الفائز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية على 4 مليون جنيه مصري (نحو 84 ألف دولار)، مقابل 3 مليون للفضية ومليونين للبرونزية، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ مصر الأولمبي".

ووجه صبحي رسالة الى اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس، قائلاً: "نساندكم لآخر لحظة. نتابع اللاعبين المتأهلين ونرفع من روحهم المعنوية. التنافس الأولمبي عيد يأتي كل 4 سنوات، وهذه المرة كانت الفترة أقل بسبب تأخر أولمبياد طوكيو. ننتظر مهرجانا ومنافسة عالمية قوية ونتمنى أن نحقق أكبر عدد ممكن من الميداليات".