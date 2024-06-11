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ارتفعت أسعار الأسمنت فيما استقرت أسعار الحديد فى المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.

- فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بما يترواح بين 10 و35 حنيها، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

ارتفع سعر طن أسمنت النصر 35 جينها ليسجل نحو 1955 جنيها.

وزاد سعر طن أسمنت وادى النيل 20 جنيها ليسجل نحو 1945 جنيها.

وارتفع سعر طن أسمنت المخصوص 20 جنيها ليسجل نحو 1970 جنيها.

وزاد سعر طن أسمنت السويس 10 جنيهات ليسجل 2000 جنيها.

وارتفع سعر طن أسمنت السويدي 25 جنيها ليسجل نحو 2120 جنيها.

وزاد سعر طن أسمنت حلوان 10 جنيهات ليسجل نحو 1990 جنيها.