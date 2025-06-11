المستشار الألماني: الصور القادمة من لوس أنجلوس مزعجة لكنني آمل في حل سريع

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن أمله في نهاية سريعة للاشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة الدولة في الولايات المتحدة.

وخلال لقائه رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، قال ميرتس في برلين اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال من أحد الصحفيين، إنه لا يرغب في تقييم الأحداث الجارية في الولايات المتحدة أو إصدار حكم عليها.

وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي:" الصور القادمة من لوس أنجليس مزعجة، لكني آمل في التوصل إلى حل سريع هناك، وأن تنتهي هذه الاشتباكات على وجه السرعة."

وكانت مدينة لوس أنجليس، كبرى مدن ولاية كاليفورنيا، فرضت حظر تجوال ليلي في وسط المدينة ليلة أمس، وذلك بعد عدة أيام من التظاهرات ضد سياسة الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتشهد لوس أنجيليس منذ أيام احتجاجات على السياسة المتشددة في ملف الهجرة وعمليات الترحيل القسرية.

وبسبب تصاعد وتيرة الأحداث، قامت الحكومة الأمريكية الفيدرالية بنشر 4000 جندي من الحرس الوطني و700 عنصر من مشاة البحرية من القوات النظامية في لوس أنجليس — رغم معارضة الحاكم المسؤول فعليًا عن الولاية.