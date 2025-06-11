وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض تلقي مكالمة من نظيره البريطاني

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أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، رفض تلقي اتصال هاتفي من نظيره البريطاني ديفيد لامي.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، صباح الأربعاء، إن لامي، أراد أن يطلع نظيره الإسرائيلي على قرار لندن فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأمس الثلاثاء، أكدت بريطانيا فرض عقوبات رسمية على الوزيرين الإسرائيليين من اليمين المتطرف؛ بسبب تصريحاتهما بشأن قطاع غزة، وهو ما أثار غضب الجانب الإسرائيلي.

وانضمت المملكة المتحدة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول بن غفير وسموتريش، وفرض حظر سفر عليهما.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان: «حرّض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش على العنف المتطرف والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين. هذه الأعمال غير مقبولة. ولهذا السبب اتخذنا إجراء الآن، وهو محاسبة المسئولين عن ذلك».

ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على سموتريش وبن غفير للحفاظ على حكومته الائتلافية الهشة.