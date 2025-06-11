ارتفاع الأسهم الأمريكية لتقترب من مستوياتها القياسية

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الثلاثاء لتقترب بشدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق نتائج المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 5ر0%، في الوقت الذي تستمر فيها المحادثات بين الصين والولايات المتحدة بلندن لليوم الثاني. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 105 نقاط أي بنسبة 2ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%.

ارتفعت الأسهم بقوة منذ انخفاضها بنحو 20% عن مستواها القياسي قبل شهرين، عندما صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق المالية بإعلانه عن رسوم جمركية ضخمة وواسعة النطاق على الواردات الأمريكية. ويعزى جزء كبير من هذا الارتفاع الأخير إلى الآمال في أن يخفض ترامب رسومه الجمركية بعد إبرامه اتفاقيات تجارية مع دول حول العالم، وقد عاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ليصبح أقل بنحو 7ر1% من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في فبراير.

و قد حان الوقت لمعرفة ما إذا كانت هذه الآمال مبررة. وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، مساء الثلاثاء في لندن، حيث عُقدت المحادثات، إن المحادثات مع الصين تسير "بشكل ممتاز"، مضيفا أن الجانبين عملا على "جميع أنواع القضايا التجارية"، وذلك وفقًا لمقطع فيديو نشرته قناة سي.جي.تي.إن الصينية الرسمية.

وعلقت كل من الولايات المتحدة والصين الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على الأخرى مؤقتا مع استمرار المحادثات.

ورغم تعليق العديد من الرسوم الجمركية في الوقت الحالي، إلا أنها لا تزال تؤثر على الشركات وقدرتها على تحقيق الأرباح بسبب حالة عدم اليقين التي خلقتها.

وأصبحت شركة ديزاينر براندز المالكة لسلسلة متاجر الأحذية دي.إس.دبليو، أحدث شركة أمريكية تخفض توقعاتها المالية للعام الحالي بسبب "عدم اليقين الناجم أساسا عن سياسات التجارة العالمية".

وأعلنت الشركة، تسجيل خسائر أكبر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي. وانخفض سهمها في بداية تعاملات الثلاثاء بنسبة 2ر18%.

وفي بورصة وول ستريت، انخفض سهم شركة صناعة الأغذية الأمريكية جيه.إم. سماكر بنسبة 6ر15% على الرغم من أن نتائجها للربع الأخير فاقت توقعات المحللين. وجاءت إيراداتها دون التوقعات، وكذلك توقعاتها للأرباح في العام المقبل.

في المقابل، ساعد سهم تسلا في تعويض خسائر البورصة الناجمة عن التراجع الكبير لسهم جيه.إم سماكر، حيث ارتفع بنسبة 7ر5%. ويشهد شركة السيارات الكهربائية تعافيًا طفيفًا منذ تراجعه في الأسبوع الماضي مع انهيار علاقة رئيس والمساهم الرئيسي في الشركة إيلون ماسك بالرئيس ترامب.

ارتفع سهم شركة تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كومباني (تي.إس.إم.سي) لتصنيع أشباه الموصلات المتداول في وول ستريت بنسبة 6ر2% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها في مايو/أيار بنحو 40% مقارنة بالعام السابق.

وقفز سهم متاجر كيسي العامة بنسبة 6ر11% بعد أن أعلنت تحقيق أرباح أكبر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.