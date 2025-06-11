بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية فواز الأحمد، مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في جمهورية مصر العربية عبد المنعم الجمل، سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، وتوحيد الجهود النقابية العربية لمواجهة التحديات المشتركة.

وعبّر الأحمد، خلال اللقاء الذي عقد على هامش الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا، عن شكره للأشقاء في مصر، قيادةً وشعباً، على احتضانهم السوريين خلال سنوات الثورة.

وأكد أن ما قدمته مصر يعكس عمق الأخوة بين الشعبين، وأصالة الشعب المصري، ويجسد الروابط التاريخية المتجذرة بين البلدين.

من جانبه، أشار الجمل، إلى متانة العلاقة التي تربط بين سوريا ومصر، وأكد أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين اتحادي العمال في البلدين.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على ضرورة الإعداد لبروتوكول تعاون نقابي، يعكس متانة العلاقة التاريخية فيما بينهما، ويسهم في تطوير العمل النقابي على المستويات الثنائية والعربية والدولية.

ويستمر المؤتمر الذي انطلقت أعماله بمشاركة سوريا، في الثاني من الشهر الجاري بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حتى الثالث عشر منه.