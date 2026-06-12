تموين مطروح: ضبط 2800 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء

قال عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بمطروح، إن حملة تفتيشية على الأسواق أسفرت عن ضبط ما يقرب من 3 أطنان سولار قبل بيعها في السوق السوداء، و538 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل وزارة تموين مطروح، في بيان إعلامي، أنه تم ضبط 110 عبوات جوز الهند مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط عدد 130 عبوة خل التفاح مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط عدد 11 عبوة صوص مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط عدد 287 عبوة زيت زيتون مختلفة الأوزان مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط عدد 204 عبوات دبس رمان مجهولة المصدر وبدون بيانات، وضبط 1300 ستيكر لعلامة تجارية غير مسجلة، كذلك تم ضبط محطة وقود لتصرفها في 1400 لتر سولار، وضبط محطة وقود لتجميعها 1400 لتر سولار بغرض إعادة بيعها في غير الغرض المخصص.

وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا للعرض على النيابة العامة.