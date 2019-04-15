وزير الخارجية الجزائري: هناك طلب ملح من الليبيين لتدخلنا في الأزمة

قال وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، إن هناك طلبًا ملحًا من الليبيين لتدخل الجزائر في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الجزائر ليس لها أي مصالح في ليبيا سوى استقرارها ووحدتها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن «وحدة واستقرار ليبيا والمنفعة لليبيين، هي المصلحة الأولى للجزائر»، مؤكدًا: «ليست لدينا مصالح للنظر إلى نفط أو غاز في ليبيا».

وأكد أن «العمل مستمر على الدوام في الكواليس لحل الأزمة الليبية»، متابعًا: «لا نريد توضيح كل ما نقوم به، ولا نريد الإفصاح بكل شيء لتكون هناك جدية في العمل».

وأشار إلى أن بلاده تعمل مع دول الجوار لحل أزمة ليبيا، فضلًا عن استعدادها لاحتضان أي حوار سياسي بشأن ليبيا، مشددًا على أن أمن واستقرار ليبيا مهم للأمن القومي الجزائري.