لجان الهرم تستقبل طلاب الأدبي وسط حالة من القلق وتواجد لأولياء الأمور

استقبلت لجان مدرسة أم الأبطال الثانوية والشهيد هشام شتا بالهرم، طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، اليوم لأداء امتحان اللغة العربية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في التاسعة من صباح اليوم، لإجراء عمليات التفتيش والاطمئنان على عدم وجود أية متعلقات تخص المواد التي يؤدون الامتحان بها.

واستمر التواجد المكثف لأولياء الأمور أمام اللجان ممن حرصوا على التواجد مع أبنائهم أثناء أداء الامتحان، كما سيطرت عليهم حالة من الخوف والقلق والترقب لحين انتهاء الامتحان، إلى جانب افتراش الأرصفة وقراءة القرآن، والدعاء المستمر.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها أمام اللجان، لفرض حالة من الهدوء، فضلا عن إنهاء أية مشكلة تواجه مسؤولي المدرسة فور حدوثها، كما تواجدت سيارة إسعاف بالقرب من اللجان للتدخل في حالة وجود أية حالة مرضية داخل اللجنة.