نائب الرئيس اليمني يحذر من الأدوات الخبيثة لميليشيا الحوثي في حضرموت

حذر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح من "الأدوات الخبيثة" لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني بقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ومقرها مدينة سيئون في حضرموت، بعد يوم واحد على تظاهرة لأنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في المدينة طالبوا فيها بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من سيئون.

وأشاد نائب الرئيس بدور منتسبي المنطقة في أداء واجباتهم العسكرية وحماية الممتلكات العامة والخاصة وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار في ظل استهداف مستمر من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية وأدواتها الخبيثة في إقلاق السكينة العامة".

وحث على مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات والتكاتف لحماية المكتسبات الوطنية وخدمة السكان وأمنهم بمحافظة حضرموت، التي قال إنها تجسد اليوم نموذجاً للدولة وللأمن والمواطنة المتساوية.

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