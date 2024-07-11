مكتب نتنياهو: فريق التفاوض يغادر إلى القاهرة مساء اليوم لإجراء مزيد من المحادثات

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الوفد الإسرائيلي المفاوض عاد من العاصمة القطرية الدوحة، بعد إجراء محادثات مع الوسطاء بشأن صفقة التبادل والهدنة المرتقبة في غزة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الخميس، أن «المباحثات مع الوسطاء دارت حول إطلاق سراح المحتجزين في غزة، مع ضمان تحقيق أهداف الحرب كافة».

وأشار إلى أن «وفدًا برئاسة رئيس الشاباك ويضم ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، سيغادر إلى القاهرة مساء اليوم؛ لمواصلة المحادثات».

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة حماس، إنها «لم تُبلَّغ حتى الآن من الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى».

ونوهت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «الاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته».



