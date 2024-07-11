مصطفى بكري: وزير الاستثمار أكد عدم بيع الأصول الاستراتيجية للدولة والاحتفاظ بها للأجيال المقبلة

قال الإعلامي والنائب مصطفى بكري، إن الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار، أكد أن هدف الوزارة ليس بيع أصول الدولة؛ بل تعظيم العائد على الاستثمارات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، أو عبر خصخصة الإدارة.

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس أن «الخطيب» شدد على ضرورة الحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة والاحتفاظ بها للأجيال المقبلة.

ونقل «بكري» عن الوزير قوله إن جذب الاستثمار الأجنبي يبدأ بتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي وحل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين المصريين، معتبرا أن حل مشاكل المستثمر المحلي من شأنه أن يجذب المستثمر الأجنبي.

ولفت إلى إعلان وزير الاستثمار أن «رسالة مصر خلال الفترة السابقة لم تكن جاذبة للاستثمار وكان بها الكثير من الشوائب»، مشددا بدوره على أهمية وجود سياسة مالية ونقدية واضحة وتوحيد الضرائب في ضريبة موحدة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلى جانب مطالبته بضرورة تطبيق وثيقة ملكية الدولة بشكل كامل وإعادة النظر في دور الدولة في القطاعات الاقتصادية وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص.