استجابة فورية للهلال الأحمر لحريق محدود بسنترال رمسيس

توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري إلى موقع حريق سنترال القاهرة برمسيس، فور اندلاع الحريق الذي تجدد مساء الخميس في المبنى الخلفي للسنترال، وذلك لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ومساندة سلطات الدولة بكافة التدخلات اللازمة.