أبطلت محكمة استئناف فيدرالية منقسمة اتفاقا كان من شأنه أن يسمح للمتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، بالإقرار بالذنب ضمن صفقة كانت ستجنبه خطر تنفيذ حكم الإعدام بحقه على خلفية هجمات تنظيم القاعدة عام 2001.

ويعيد هذا الحكم، الصادر اليوم الجمعة، الأمور إلى نقطة الصفر بعد محاولة لإنهاء أكثر من عقدين من الملاحقة العسكرية التي شابتها مشاكل قانونية ولوجستية.

ويشير الحكم إلى أنه لا نهاية وشيكة للصراع الطويل الذي خاضه الجيش الأمريكي والإدارات المتعاقبة من أجل تقديم الشخص المتهم بالتخطيط لأحد أكثر الهجمات دموية في تاريخ الولايات المتحدة إلى العدالة.

وتوجه إلى خالد شيخ محمد اتهامات بوضع خطة لاختطاف طائرات ركاب وتوجيهها للاصطدام بمركز التجارة العالمي ومبنى البنتاجون، والإشراف على تنفيذها.