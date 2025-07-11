داليا فرج تناشد الجمهور بعد وفاة سامح عبد العزيز: محدش يقول عني طليقته

ناشدت المذيعة داليا فرج، وسائل الإعلام وأصدقاءها، بعدم وصفها بطليقة المخرج سامح عبد العزيز.

وكتبت فرج، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما حدش يقول طليقته و لا مطلقين، اللى بينا أقوى من أي ورقة ولا كلمة".

وتابعت: "سامح لما كان يعرفني على ناس يقول الإكس، مرة كده من تحت الضرس والباقي يقول داليا مراتي".

وحكت داليا حينما كانت برفقته بالمستشفى وهو يتلقى العلاج، نهر الممرض لأنه كان يريدها خارج الغرفة وقال له "كيف تتحدث معها بهذه الطريقة إنها زوجتي".

وتلقى الوسط الفني صدمة كبيرة بعد الإعلان عن خبر وفاة المخرج سامح عبد العزيز أمس عن عمر ناهز الـ49 عاما، واحتشد النجوم للمشاركة في جنازته التي انطلقت عصر أمس الخميس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد لوداعه.

يذكر أن سامح عبد العزيز ولد في القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما عام 1996، كانت بدايته في العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري، كما أخرج عدد من الأغاني والكليبات المصورة، التي أهلته إلى عالم السينما.

وكان فيلم درس خصوصي عام 2005 هو بداية أعماله في السينما، ثم قدم عددا كبيرا من الأفلام الناجحة بعده، منها: أسد وأربع قطط، أحلام الفتى الطايش، كباريه، الفرح، تيتة رهيبة، تتح، حلاوة روح، وغيرها من الأفلام والتي كان آخرها فيلم الدشاش، الذي طرح في السينمات في يناير الماضي، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة وخالد الصاوي.

كما قدم عددا كبيرا من المسلسلات منها: الحارة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، فيفا أطاطا، بين السرايات، رمضان كريم، أرض النفاق، زي الشمس، خيانة عهد، حرب أهلية، يوتيرن، أنا وهي، جميلة، صدفة، وكان آخرها مسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي عرض في رمضان الماضي.