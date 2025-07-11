 السيطرة على حريق بورشة السكة الحديد بطريق الحسينية في الزقازيق - بوابة الشروق
الجمعة 11 يوليه 2025 5:46 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السيطرة على حريق بورشة السكة الحديد بطريق الحسينية في الزقازيق


نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 4:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 4:26 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة تابعة لهيئة السكة الحديد بطريق الحسينية، بالقرب من مزلقان أبو حسين بمدينة الزقازيق، دون وقوع إصابات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل الورشة، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى الموقع، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة لكشف أسباب الحريق وملابساته.


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