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أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" للعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب في غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنوار العوني، اليوم الجمعة: "يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف: "سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الرامية إلى إجراء تحقيقات مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك التي قد تُعتبر جرائم دولية".

ويوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي من دون تقديم أي تفاصيل.

وفرضت الولايات المتحدة التي تقاطع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض العقوبات على هذه الحقوقية الإيطالية "بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريبكيين وإسرائيليين".