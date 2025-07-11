الأنبا مينا يفتتح مؤتمر «انتي فيرس» الأول لشباب إعدادي وثانوي بإيبارشية برج العرب والعامرية

افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا مينا، أسقف إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، مساء اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الأول لشباب وشابات مرحلتي إعدادي وثانوي على مستوى الإيبارشية، تحت عنوان «انتي فيرس»، بمشاركة خدام ومخدومين من 18 كنيسة مختلفة تابعة للإيبارشية، وبحضور 3 آلاف شاب وشابة من تلك المرحلة العمرية، وبمشاركة 24 كاهنًا من كهنة الكنائس.

وقال القس سرابيون بدري، المتحدث باسم الإيبارشية، إن المؤتمر شهد حضورًا واسعًا من شباب الإعدادي والثانوي، وتضمن كلمات روحية مركّزة تناولت أشكال الخطايا المنتشرة في العصر الحديث، والتي وصفها الآباء المشاركون بأنها «فيروسات روحية» تهاجم الشباب خلال مرحلة المراهقة، مع طرح حلول واقعية وتطبيقية لكيفية مقاومتها والنجاة منها بقوة العلاقة مع الله، وهو ما عبّر عنه عنوان المؤتمر «انتي فيرس».

وأضاف المتحدث باسم إيبارشية برج العرب والعامرية وتوابعها، أن البرنامج تضمن ترانيم روحية هادفة، ومسابقات تشجيعية أُعدت خصيصًا لدعم فهم الشباب للموضوعات المطروحة، وزيادة تفاعلهم مع فعاليات المؤتمر، بهدف ربط المشاركين ببعضهم البعض وتعزيز انتمائهم للكنيسة.

وفي كلمته الافتتاحية، استشهد نيافة الأنبا مينا بالآية الكتابية: «اذكر خالقك في أيام شبابك»، داعيًا الشباب للثبات في علاقتهم مع الله منذ الصغر، مؤكدًا أن الالتصاق بربنا هو المضاد الحقيقي لكل الخطايا التي قد تحاول جذبهم أو إسقاطهم في هذا السن الحساس.

كما ألقى القس يوساب مجدي، كاهن كنيسة الأنبا أثناسيوس بمنطقة السيوف، عظة روحية مؤثرة بعنوان «سن المراهقة وضبط المشاعر»، تناول فيها ضرورة التحكم في العاطفة وتصحيح المفاهيم المنتشرة عن العلاقات بين الولد والبنت في هذه المرحلة، مؤكدًا أن العلاقة بين الجنسين في هذه السن يجب أن تظل في إطار الزمالة البريئة، مع الابتعاد عن المشاعر غير الناضجة أو المضللة.

ويستمر المؤتمر حتى يوم السبت المقبل، ويتضمن برنامجًا روحيًا مكثفًا يشمل عظات، أنشطة جماعية، فقرات تأمل، ومسابقات كتابية تهدف إلى ربط الشباب بالكنيسة وتعميق إيمانهم، ضمن خطة إيبارشية برج العرب والعامرية للاهتمام بجيل المراهقين روحيًا وثقافيًا في ظل التحديات المعاصرة.