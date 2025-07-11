 إحالة ممثل كوميدي ألماني للمحاكمة بسبب تعليقاته ضد ترامب على منصة إكس - بوابة الشروق
الجمعة 11 يوليه 2025 11:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إحالة ممثل كوميدي ألماني للمحاكمة بسبب تعليقاته ضد ترامب على منصة إكس

برلين - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:45 م | آخر تحديث: الجمعة 11 يوليه 2025 - 10:45 م

يواجه الكوميدي الألماني سيباستيان هوتز، المعروف فنياً باسم "إل هوتزو"، محاكمةً بسبب تعليقاته حول محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

واتهم مكتب الادعاء العام في برلين هوتز بالترويج للجريمة والتحريض عليها.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 23 يوليو الجاري أمام محكمة حي تيرجارتن في برلين، حسبما أكدت متحدثة باسم المحكمة.

وأثار هوتز الجدل في يوليو 2024 بعد تداول واسع لصور منشوراته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب في إحداها يشير إلى تشابه بين "حافلة أخيرة" وترامب، معرباً عن أسفه لأنهما "قد فاتا / مرا / للتو" ولم يتم اللحاق بهما .

وفي منشور آخر، قال: "أعتقد أنه لأمر رائع للغاية عندما يموت الفاشيون".

يشار إلى أنه في حادث مروع خلال تجمع انتخابي في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا في يوليو الماضي، تمكن مسلح من التسلق إلى موقع مرتفع مزوداً ببندقية هجومية وأطلق عدة طلقات نارية تجاه ترامب، مما أثار حالة من الذعر بين الحضور.


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